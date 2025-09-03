Klasyki w Czechowicach-Dziedzicach już po raz czwarty!

Czechowicki Zlot Pojazdów Zabytkowych to gratka nie tylko dla posiadaczy starych samochodów, którzy chcą je pokazać szerszemu gronu. To jedno z większych spotkań motoryzacyjnych w regionie, które co roku przyciąga kilkadziesiąt pojazdów i setki widzów. Na załogi czeka rajd turystyczny według itinerera strzałkowego i zadania sprawnościowe, zatem widzowie będą mogli oglądać ich zmagania nie tylko pod MOSiR-em, ale także przed PSB Mrówka w Czechowicach-Dziedzicach. Na zakończenie Organizatorzy wręczą nagrody zwycięzcom rajdu turystycznego, a także w kilku innych konkurencjach. Wisienką na torcie jest co roku Puchar Burmistrza, którym włodarz miasta nagradza najładniejszy pojazd.

Na zlocie będzie także wydzielona strefa Fiata 126p, w której m.in. będzie można zobaczyć samochody , które brały udział w Wielkiej Wyprawie Maluchów, czyli największej charytatywnej imprezie motoryzacyjnej, która zbiera środki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych pod hasłem “Maluchy dla Maluchów”.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału wszystkich miłośników starej, dobrej motoryzacji. Do niedzieli 14 września przyjmowane są jeszcze zgłoszenia załóg, których pojazdy wyprodukowane zostały przed 1992 rokiem (wyjątek stanowią samochody produkcji polskiej, których nie obowiązuje limit wieku). Aby wziąć udział w zlocie, wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie zlot.wczechowicach.pl. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń, a kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Program 4. Czechowickiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych:

11:00 - rejestracja załóg

12:00 - start rajdu turystycznego według itinerera strzałkowego

12:30-13:30 - próba sprawnościowa pod PSB Mrówka

14:00 - 16:00 - uroczysta prezentacja pojazdów na parkingu przed pływalnią “Wodnik” i konkursy

16:30 - ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów Organizatora oraz Pucharu Burmistrza

4 Czechowicki Zlot Samochodów Zabytkowych organizowany jest przez Muzeum Motoryzacji i Techniki w Ligocie oraz Śląską Rodzinę Syren. Spotkanie trwa przez kilka intensywnych godzin i jest doskonałą okazją, aby obejrzeć piękne moto ślicznotki i porozmawiać z ich właścicielami. Dla wielu widzów jest to także możliwość pokazania dzieciom i wnukom, jakie auta były ich marzeniem dziesiątki lat temu, albo które osobiście posiadali. Dla wielu widzów jest to zatem nostalgiczna podróż w czasie, pełna wspomnień i wzruszeń, a dla dumnych posiadaczy klasycznych perełek — okazja, aby spotkać się w doborowym gronie miłośników motoryzacji z duszą.